-ABD'DEN İRAN'A ''SAKİNE'' KINAMASI WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD, İran'ın zinayla suçlanan Sakine Muhammedi Aştiyani'yi idam etme planını kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İran hükümetinin Sakine Muhammedi Aştiyani'yi idam etme yönündeki aşikar planını sert bir dille kınıyoruz" denildi. İnsan hakları örgütleri, İran'ın, önce recm cezasına çarptırılan, ancak uluslararası baskılar yüzünden recm cezasından vazgeçilen Aştiyani'yi cinayet suçundan bugün asmayı planladığını iddia etmişti. İranlı yetkililer ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmamıştı. 2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı. Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.