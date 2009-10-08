ABD'den İran'a misilleme sığınağı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dev sığınak bombasının birkaç ay içinde hazır olacağını açıkladı.



Bakanlık sözcüsü Geoff Morrell, yaklaşık 14 tonluk bu dev bombanın, İran'ın nükleer faaliyetlerinin gerginlik yarattığı bir ortamda Amerikan silahları içindeki bir seçenek olacağını belirtti.



"Massive ordnance penetrator (MOP)" adı verilen bu bombanın hedefinin, Kuzey Kore ya da İran'da yer altında saklanan tesisleri yıkmak olduğunu belirten sözcü, imalat aşamasında olan bombanın gelecek aylarda kullanılabilir hale geleceğini kaydetti.



Morrell, bu bombanın İran'ın nükleer programına bir karşılık olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, "2.4 tonluk bu bomba, kitle imha silahlarını korumak amacıyla düşman devletler tarafından kullanılan güçlendirilmiş tesisleri yıkmak amacındadır" dedi.



Pentagon, ağustosta bu bombanın imalatının hızlandırılması için Kongre'ye talepte bulunmuş, Kongre de finansmanı onaylamıştı.



MOP'un, İran'ın Natanz'da yerin altında bulunan nükleer tesisini yıkmaya yönelik olduğu söyleniyor. İran, geçen ay Kum kenti yakınlarında bir başka uranyum zenginleştirme tesisinin varlığını doğrulamıştı.