ABD'den İran'a hem yaptırım hem ihracat

ABD’nin İran’a yaptığı ihracat rakamları iki ülke arasındaki gerilimli ilişkiye rağmen büyüyor. ABD İstatistiktik Bürosu verilerine göre İran’a yapılan ihracat miktarı geçen seneye göre 50 milyon dolar arttı.

2011’in ilk sekiz ayında yaklaşık 151 milyon dolar olan ihracat bu senenin aynı döneminde 200 milyon dolara yükseldi. ABD’nin nükleer programı nedeniyle İran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen ihracat miktarının artması sürpriz olarak nitelendirildi.

Buğday ve tahıl ürünleri

İhraç edilen ürünler arasındaki en büyük kalemi yaklaşık 90 milyon dolar ile buğday ve diğer tahıl ürünleri oluşturdu. 2011’de ABD’den İran’a hiçbir tahıl ürünü ihraç edilmemiş ve sadece 21 milyon dolarlık mısır ihraç edilmişti.

İlaç gibi temel ürünlerin ihracat miktarında düşüş bulunuyor.

ABD ve AB’nin uyguladığı finansal yaptırımlar nedeniyle zor günler yaşayan İran ekonomisinde riyalin dolar karşısında sürekli değer kaybetmesi, İranlı ithalatçılara ödeme güçlüğü yaşatıyor. Medikal ürünlerin ihracatı 27 milyon dolardan 15 milyon dolara düşerken medikal alanlarda kullanılan elektronik cihazların satışı ise 4.7 milyon dolardan 8 milyon dolara yükseldi.

Kağıt hamuru, çöp kağıdı ve çocuk bezi gibi ürünlerin bulunduğu kategoriye ait ihracat rakamı 41 milyon dolardan 17.5 milyon dolara düştü.

Bununla beraber süt ürünleri ve süt ürünlerinden elde edilen yağları kapsayan ihracat kategorisinde ise büyük artış kaydedildi. Bu kategorideki ürünlerin 2011’deki ihracat rakamı 7.8 milyon dolarken 2012’nin aynı döneminde yaklaşık 20 milyon dolara çıktı.