ABD'den İran'a 'füze' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak balistik füzelerle ilgili tüm eylemlere son vermesi çağrısında bulundu.

Pompeo, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Pompeo, bu üretimin İran'ın füze programını geliştireceğini savundu.

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız."ifadesini kullandı.

Pompeo, şunları kaydetti:

"İran rejimi, dünyanın en önde gelen terör sponsoru olup Orta Doğu'daki kontrol ettiği gruplara füze ve ilgili teknolojiyi dağıtmakta. ABD, İran'ın uluslararası istikrar ve güvenliği tehlikeye sokan yıkıcı politikalarına sessiz kalmayacaktır. Rejime bu provokatif fırlatmaları yeniden gözden geçirmesini ve daha derin ekonomik ve diplomatik yaptırımlardan kaçınmak için balistik füzelerle ilgili tüm faaliyetleri durdurmalarını tavsiye ediyoruz."