-ABD'den İran'a baskının sürdürülmesi çağrısı RAMSTEIN HAVA ÜSSÜ (A.A) - 03.02.2012 - İran üzerindeki baskının sürdürülmesi çağrısında bulunan ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ekonomik yaptırımlara verilen küresel desteğin bu ülkenin nükleer silah elde etmesini önlemede kilit öneme sahip olduğunu söyledi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO toplantısının ardından Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bulunan Amerikan askerlerini ziyaret eden Panetta, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Panetta'nın, bir Amerikan Hava Kuvvetleri mensubunun ''ABD'nin, İsrail ile İran arasındaki potansiyel çatışmaya hangi noktada dahil olacağı'' yönündeki bir sorusuna verdiği yanıtta, ''Gerekirse karşılık vermeye hazırlıklıyız'' ifadesini kullanması dikkati çekti. Yanıtında, ABD yönetiminin İran konusunda ''Tüm seçeneklerin masada olduğu'' yönünde daha önce yaptığı açıklamaları tekrarlayan Panetta sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim görüşüm, şu an için en önemli şeyin, uluslararası toplumu, ayrışmalar meydana gelmeden birlikte tutmak olduğu yönünde. Bu yüzden, nükleer silah geliştirmemesi, dünya uluslar ailesine katılması ve uluslararası normları yerine getirmesi gerektiğine ikna etmek için İran üzerindeki baskıyı muhafaza ediyoruz. Eğer yapmazlarsa tüm seçenekler masada ve gerekirse karşılık vermeye hazırlıklıyız.'' Washington Post'ta David Ignatius imzasıyla, kaynak gösterilmeden çıkan bir yazıda, İsrail'in nisan, mayıs veya haziran aylarından birinde nükleer programını kesintiye uğratmak amacıyla İran'a saldırı düzenlemesinin ''kuvvetle muhtemel olduğu'' yönünde kendisine atfen ifadelerin yer aldığı hatırlatılan Panetta'nın, bu sözleri reddetmediği görüldü. Açıklamasında ''Hayır bu konuda yorum yapmıyorum'' ifadesini kullanan Panetta, sözlerine, ''Ne düşündüğüm ve nasıl gördüğüm benden başka kimseyi ilgilendiren bir alan değildir'' diye devam etti. İsrail'den yapılan açıklamalarda, bu ülkenin İran'a yönelik askeri harekat konusunu gözardı etmediğine dikkat içeken Panetta, ABD yönetiminden gelen açıklamalarda bu konudaki kaygıların dile getirildiğini kaydetti.