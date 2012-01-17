T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'den İran'a baskı SEUL (A.A)

17 Ocak 2012 11:06

-ABD'den İran'a baskı SEUL (A.A) - 17.01.2012 - ABD, Güney Kore'nin İran'dan petrol ithalatını azaltmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Robert Einhorn, Tahran yönetimine nükleer programı konusunda baskı kurabilmek için Seul yönetiminden İran'dan hampetrol ihracatını azaltmasını talep etti. Einhorn, ayrıca Güney Kore'den Tahran merkez bankasıyla ilişkilerini "gevşetmesini" istedi. Güney Kore, İranlı 200'den fazla grup ve kişiyle mali ilişkilerine kısıtlama getirmişti, ancak İran'dan petrol ithalatını kesme konusunda henüz karar bildirmedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24