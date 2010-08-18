ABD'den 'İran tehdidine karşı' Suudi Arabistan'a silah satışı

T24 - ABD, tarihinin en büyük silah satışını Suudi Arabistan'a gerçekleştirecek. 60 milyar dolarlık satışına amacı "İran tehdidine karşı savunma" oluşturmak.



Financial Times gazetesi bugün ABD'nin tarihindeki en büyük silah satışlarından birinin gerçekleşmek üzere olduğunu duyurdu.



Gazete, Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde; Suudi Arabistan'a yaklaşık 60 milyar dolar değerinde silah satılmasını öngören anlaşmanın Amerikan Kongresi'nden fazla bir itirazla karşılaşmadan geçmesinin beklendiğini yazdı.



Anlaşma Suudi Arabistan'a, Boeing tarafından üretilen 84 F15 savaş uçağı satılmasını, ayrıca Riyad'a Blackhawk ve Apache helikopterleri verilmesini öngörüyor.

İsrail de itiraz etmiyor



Kongre kaynakları İsrail'in de silah satışına itiraz etmemesine dikkat çekerken, Financial Times da Suudi Arabistan'la İsrail'in, İran kaynaklı muhtemel bir tehdide odaklandıklarını belirtiyor.



Gazete haberinde ABD'nin Türkiye'yi, İran ve İsrail'e yönelik farklı politikalarından dolayı silah satışı konusundan özel şekilde uyardığını da hatırlatmış.



Financial Times önceki gün bu uyarının ABD Başkanı Barack Obama tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldığını iddia edip, "ABD, silah anlaşması konusunda Türkiye'ye ültimatom veriyor" manşetiyle çıkmıştı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise haberin asılsız olduğunu söylemiş, "Hiçbir ülke Türkiye'ye uyarı mahiyetinde konuşmaz." demişti. Haber Beyaz Saray tarafından da yalanlanmıştı.

