-ABD'DEN İRAN PETROL ŞİRKETİNE YAPTIRIM KARARI WASHINGTON (A.A) - 30.09.2010 - ABD, İsviçre'deki bir İran petrol ve gaz şirketine daha yaptırım kararı aldı. İran Milli Petrol Şirketinin bir yan kuruluşu olan Naftiran şirketinin, İran'a nükleer programı konusunda baskı yapmayı amaçlayan ABD'nin kara listesine girdiği belirtildi. Bunun yanı sıra, 4 Avrupa çokuluslu şirketinin, İran'ın enerji sektörüne yatırım yapmayı bırakma kararı aldığı belirtildi. Bu şirketlerin Fransa'nın Total, Norveç'in Statoil, İtalya'nın ENİ ve İngiltere ile Hollanda'nın Royal Dutch Shell şirketleri olduğu kaydedildi. -İRAN, ABD'Yİ PROTESTO ETTİ- İran, Tahran'daki İsviçre Büyükelçisini çağırarak, insan hakları ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle 8 İranlı yetkiliye ABD'nin getirdiği yaptırımları protesto etti. İran'ın ABD ile diplomatik ilişkisi bulunmaması sebebiyle, bu ülkenin İran'daki çıkarları İsviçre Büyükelçiliği tarafından temsil ediliyor. Resmi yayın kuruluşu İRİB, İran Dışişleri Bakan Yardımcısının İsviçre Büyükelçisine, "Amerikan hükümetinin bu kararının İran'ın iç işlerine açık bir müdahale olduğunu, bunun aynı zamanda insan hakları anlayışının siyasi olarak suistimal edilmesi anlamına geldiğini" söylediğini duyurdu.