ABD'den İran istihbaratına yaptırım kararı aldı

T24 - ABD, terörizmi desteklemek, İran vatandaşlarının insan haklarını suistimal etmek ve Suriye'deki rejimin halkına karşı uyguladığı baskılara destek vermekle suçladığı İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'na yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı David Cohen, yaptığı yazılı açıklamada, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın, ''İran vatandaşlarının temel haklarını suistimal ettiği ve kötü niyetli faaliyetlerini Suriye'deki rejimin kendi halkına karşı nefret verici baskılarını desteklemek için kullandığı'' gerekçesiyle kara listeye alındığını belirtti.

Cohen, bakanlığın ayrıca, ''El Kaide, Irak El Kaidesi, Hizbullah ve Hamas'a destek sağladığını'' belirterek, bunun, ''İran'ın devlet politikası bağlamında terörizme verdiği desteğin boyutunu gözler önüne serdiğini'' söyledi.

İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'na getirilen bu yaptırımlar, bakanlık yetkililerinin ABD'ye seyahat etmelerinin yasaklanmasını, bakanlığın ABD'nin yetki alanı içerisindeki tüm mal varlıklarının dondurulmasını ve Amerikan vatandaşları ya da şirketlerinin bakanlıkla iş yapmalarına yasak getirilmesini öngörüyor.