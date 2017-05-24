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Dünya

ABD'den İngiltere saldırısına ilişkin açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, "Biz henüz İngiltere saldırısı ve IŞİD arasındaki bağlantıyı kuramadık" dedi

24 Mayıs 2017 02:48

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Dan Coats, İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısının IŞİD tarafından yapılıp yapılmadığı konusunda henüz kesin bir sonuca varamadıklarını bildirdi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde konuşan Coats, İngiltere'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Coats, saldırıyı terör örgütü IŞİD'ın üstlenmiş olmasına rağmen henüz bu konuda kesin bir sonuca varmadıklarını belirtti.

Coats, “IŞİD görünen bütün saldırıları üstleniyor. Biz henüz İngiltere saldırısı ve IŞİD arasındaki bağlantıyı kuramadık.” dedi.

Saldırının ardından İngiltere'deki ilgili birimlerle iletişim halinde olduklarını belirten Coats, saldırının intihar bombacısı tarafından düzenlendiği bilgisini teyit etti.

 

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