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Dünya

ABD'den 'İncirlik' açıklaması: Terk ettiğimize dair haberler doğru değil

"İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor"

04 Nisan 2018 04:21

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Johnny Michael, "Türkiye  yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor." dedi.

Pentagon sözcülerinden Michael, "ABD’nin İncirlik Üssü'nde bulunan bir silah deposunu başka bir ülkeye götürdüğü" yönündeki haber üzerine açıklama yaptı.

TIKLAYIN - İncirlik'teki seyyar silah deposu taşındı

Michael, "Türkiye yakın bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Türkiye'nin İncirlik'teki hava üssünün NATO ve Koalisyon için önemli rolü devam ediyor. ABD Avrupa Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin sorumluluk alanları içerisindeki görev bölgelerinden herhangi birini terk ettiğimize dair yapılan online haberlerin hiçbir gerçeklik payı yoktur. Bu haberler, güvensizliği arttırmak ve birlikte ortak hareket etmemiz, ortak çıkarlarımızı gözetmemiz gereken bir zamanda ayrımcılık çıkarmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

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