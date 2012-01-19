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Ekonomi

ABD'den IMF'ye ek kaynak yok WASHINGTON (A.A)

19 Ocak 2012 15:24

-ABD'den IMF'ye ek kaynak yok WASHINGTON (A.A) - 19.01.2012 - ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü Kara Alaimo, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) ek kaynak sağlama niyetlerinin olmadığını bildirdi. Alaimo yaptığı açıklamada, Avro Bölgesindeki borç krizine karşı küresel ekonomiyi korumak için kaynaklarını 500 milyar dolar artırmayı hedefleyen IMF'ye ek kaynak sağlamayı düşünmediklerini belirterek, ''Uluslararası ortaklarımıza IMF'ye daha fazla para verme niyetimiz olmadığını söyledik. IMF'nin Avrupa'da önemli rol oynayabileceğini düşünmeye devam ediyoruz, ancak yalnızca söz konusu ülkelerin kendi çabalarını tamamlamak için'' dedi.  Avrupa'nın problemlerini çözecek kapasitesi bulunduğuna işaret eden Alaimo, IMF'nin Avro Bölgesi'nde etkin bir koruma duvarının yerine geçemeyeceği uyarısında bulundu. IMF dün ağırlaşan Avro Bölgesi borç krizine karşı küresel ekonomiyi korumak için kredi kaynaklarını 500 milyar dolar artırmayı, 100 milyar dolar tutarında da koruma tamponu oluşturmayı planladığını açıklamıştı.   Kaynak, Fonun üye ülkelerden ek kaynak talep edeceğini bildirmişti. IMF'nin şu anda 385 milyar dolar kredi kapasitesi bulunuyor. Avro Bölgesi ülkeleri, geçen yıl Aralık ayında IMF'ye karşılıklı kredilerle 150 milyar avro aktarmayı taahhüt ederken, Japon medyasında bugün, IMF'ye ABD'den sonra en fazla kaynak sağlayan ülke Japonya'nın Fona daha fazla kredi sağlamaya hazır olduğuna ilişkin haberler yer aldı. Fonun gerekli kaynağı elde edebilmek için özellikle Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan üyelerinden yardım talep edeceği belirtiliyor. 

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