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Dünya

ABD'den ilk açıklama: AGİT raporu gelene kadar yorum yapmayacağız

"Türkiye'deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz"

17 Nisan 2017 01:49

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumununun neticesini takip ettiklerini, sonuçların doğrulanması ve AGİT'in ilk bulgularına ilişkin raporunu tamamlamasına kadar yorum yapmayacaklarını duyurdu.

Bakanlığın bir sözcüsü Amerika'nın Sesi muhabirinin sorusuna e-posta yoluyla gönderdiği kısa açıklamada, "Türkiye'deki referandum oylamasının neticesini elbette takip ediyoruz. Sonuçların doğrulanması ve AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ilk bulgularına ilişkin raporuna kadar yorum yapmaktan kaçınacağız" ifadesini kullandı.

 

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