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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den iki Alman şirketine İran yaptırımı

ABD hükümeti, Yemen’i istikrarsızlaştırmak için sahte para bastıkları gerekçesiyle altı İranlı kişi ve şirkete yaptırım uygulamaya başladı. Firmalardan ikisinin Almanya’da faaliyet göstermesi dikkat çekti.

21 Kasım 2017 14:24

ABD Hazine Bakanlığı, sahte Yemen Riyali bastıran bir şebekenin parçası oldukları gerekçesiyle İranlı iki kişi ve dört şirket hakkında yaptırım kararı aldı. Hazine'den yapılan açıklamada, şebekenin ülkede faaliyet gösteren İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü için Yemen bankalarına "muhtemelen yüzlerce milyon dolar değerinde” sahte para ürettiği belirtildi.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında Almanya’da faaliyet gösteren iki baskı ve tasarım firması da bulunuyor. Şirketlerden birinin şebekenin lideri olduğundan şüphelenilen Reza H’ye, diğer şirketinse “onun adına hareket eden” bir başka şahsa ait olduğu belirtildi.

İki Alman şirketinin “Avrupalı tedarikçileri aldatmak, ihracat kısıtlamalarını altetmek ve gelişmiş baskı makineleri, güvenlik baskı makineleri ve hammadde edinmek için kullanılan paravan şirket oldukları” ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin şebekenin "uluslararası mali sistemin kalbine” saldırdığını belirterek, olayın İran hükümeti unsurlarının mali sistemleri koruyan uluslararası normları nasıl baltaladığını gösterdiğini söyledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında iktidara gelmesinden beri İran'a karşı agresif bir strateji izliyor. Trump ekim ayında Tahran'a nükleer programını bitirmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören nükleer anlaşmayı onaylamayı reddetmişti.

AP/DW/EC/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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