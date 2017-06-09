ABD'den IKBY'ye 'bağımsızlık referandumu' tepkisi: Önceliğimiz IŞİD; birleşik Irak'tan yanayız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) "bağımsızlık referandumu" için tarih belirlemesinin ardından ABD’den ilk açıklama geldi. "Önceliklerinin IŞİD'in yenilgiye uğratılması" olduğunu hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın "vahim bir hata olur" diyerek tepki gösterdiği, 25 Eylül'de yapılması öngörülen "bağımsızlık referandumu" ile ilgili olarak, "ABD olarak biz birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz. Irak Kürdistanı'nın meşru özlemlerini anlıyor ve takdir ediyoruz" dedi.

Nauert'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz daha önce de bu konuyu konuştuk. Birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz. Irak Kürdistanı'nın meşru özlemlerini anlıyor ve takdir ediyoruz. Kürdistan bölgesindeki yetkililere şu an için bağlayıcı olan bir karar olmasa bile referanduma gitmenin, önceliklerden kaçınılacağına yol açacağı endişelerimizi aktardık. Bu öncelikler, IŞİD'in yenilgiye uğratılması, istikrar sağlanması, yerinden olmuş kişilerin geri dönüşü, bölgedeki ekonomik krizden kurtulmak ve bölgenin iç siyasi uyuşmazlıklarını gidermek. Bölgesel otoriteleri, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin geleceği arasındaki kapsamlı konularda Irak Hükümeti ile etkileşime girmeye teşvik ediyoruz."

Nauert, "Irak Kürdistanı'nın meşru özlemleri dediniz. Yani bağımsızlığın Kürtlerin meşru bir özlemi olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna da "Bunun öncelikli olarak Irak'ın iç sorunu olduğuna inanıyoruz. Tabii ki Kuzey Irak'ta da, Irak Hükümeti'nde de dostlarımız var. Ancak her şeyden önce IŞİD"i yenmek zorundayız. Bu yapıldıktan sonra, bunu gündeme getirebilecekleri bir şey. Biz birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz" karşılığını verdi.