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Dünya

ABD'den 'iç güvenlik paketi' yorumu

ABD'li yetkililer, Türkiye'de uygulanma hazırlıkları yapılan iç güvenlik paketi hakkında konuştu

27 Şubat 2015 10:06

AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu'nda büyük tartışmalarla görüşülen iç güvenlik paketi, Avrupa Birliği (AB) ile uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilirken, ABD'den İç Güvenlik Paketi'nin, 'Türkiye'nin iç sorunu olduğu' değerlendirmesi geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington'da konu ile ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya verdiği yanıtta, "Yasaya ilişkin özel bir yorumum yok. Bu Türkiye'nin iç sorunu" dedi.

Avrupa Birliği'nden, Türkiye'de sert tartışmalara yol açan İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin ikinci uyarı gelirken, ABD'li yetkililer, Türkiye'de uygulanma hazırlıkları yapılan İç Güvenlik Paketi'nin, Türkiye'nin iç sorunu olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin "İnsan hakları örgütleri, Özgürlük Evi, Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar bu yasama paketine karşı. Uluslararası Af Örgütü, demokrasiyi yok saydığı ve insan haklarını tehdit ettiği gerekçesiyle pakete karşı dünya çapında bir kampanya da başlattı. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir" sorusuna verdiği yanıtta; "Yasaya ilişkin özel bir yorumum yok. Bu Türkiye'nin iç sorunu. Bildiğiniz gibi, yıllık olarak yayınladığımız İnsan Hakları Raporu da dahil olmak üzere, basın özgürlüğü, protesto etme özgürlüğü gibi konularda ortaya çıkan endişelerimizi düzenli olarak dile getiriyoruz"  dedi. 

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