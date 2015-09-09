ABD'den Hürriyet'e saldırıya tepki



Hürriyet Gazetesi'ne dün akşam düzenlenen ikinci saldırı ABD tarafından kınandı. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "yetkililerin medyaya yönelik saldırıları cesatlendirdiği görüntüsü vermemek konusunda dikkatli olması gerektiği" belirtildi.

Büyükelçilik Twitter üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamasında açıklamasında, "Tüm taraflar basın özgürlüğünü desteklemeli" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'e yönelik ilk saldırının ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama yapılmıştı.

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın sözcüsü, Hürriyet'i saldırı haberlerini endişe ile izlediklerini belirterek Komisyon'un basın özgürlüğü ve gazetecilere yönelik her türlü gözdağını defalarda eleştirdiğini ifade etmişti.