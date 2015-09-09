T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Hürriyet'e saldırıya tepki

Hürriyet Gazetesi'ne dün akşam düzenlenen ikinci saldırıya ABD'nin Ankara'daki büyükelçiliğinden tepki geldi. Açıklamada basın özgürlüğüne dikkat çekildi.

09 Eylül 2015 12:37


Hürriyet Gazetesi'ne dün akşam düzenlenen ikinci saldırı ABD tarafından kınandı. Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "yetkililerin medyaya yönelik saldırıları cesatlendirdiği görüntüsü vermemek konusunda dikkatli olması gerektiği" belirtildi.

Büyükelçilik Twitter üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamasında açıklamasında, "Tüm taraflar basın özgürlüğünü desteklemeli" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet'e yönelik ilk saldırının ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama yapılmıştı.

AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ın sözcüsü, Hürriyet'i saldırı haberlerini endişe ile izlediklerini belirterek Komisyon'un basın özgürlüğü ve gazetecilere yönelik her türlü gözdağını defalarda eleştirdiğini ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hürriyet GazetesiABD AnkaraGazetesiABDABD BüyükelçiliğiTwitterTürkçeAvrupa BirliğiKomisyonu Komşuluk PolitikasıGenişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes HahnHürriyetKomisyonWelle Türkçe DW/HS/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24