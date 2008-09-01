ABD'den Hiroşima'ya tarihi ziyaret

ABD'nin 'üç numaralı ismi' olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ülkesinin 63 yıl önce atom bombası attığı Hiroşima'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li olacak.



ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan sonra devlet protokolünde üçüncü sırada yer alan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD'nin atom bombasıyla vurduğu Japonya'nın Hiroşima kentini ziyaret edecek. Pelosi yarın yapacağı ziyaretle, Hiroşima kurbanları anısına çelenk koyan ilk üst düzey ABD'li yetkili olacak.



ABD'den şimdiye kadar hiçbir başkan veya başkan yardımcısının Hiroşima'ya gidip tarihin ilk atom bombasının kurbanlarının anısı önünde eğilmediklerine işaret ediliyor.



Carter ve Nixon gitmişti ama...



ABD'nin eski başkanlarından Demokrat Jimmy Carter ve Cumhuriyetçi Richard Nixon, Hiroşima'daki barış anıtını ziyaret etmişler, ancak onlar bu ziyaretleri özel olarak ve Beyaz Saray'da oturmadıkları dönemde, yani ABD Başkanı değilken yapmışlardı.



Hiroşima'ya yarın gidecek olan Pelosi, sanayileşmiş ülkelerin meclis başkanlarının toplantısına katılacak. Pelosi, bu vesileyle Hiroşima anıtına çelenk koyacak.



140 bin kişi ölmüştü



Amerikan ordusu, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ilk nükleer bombayı atarak 140 bin kişinin anında ölümüne yol açmış, daha sonra da radyasyon yüzünden binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bundan üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılıp 70 bin kişi ölünce, Japonya teslim olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sona ermişti.



ABD'nin atom bombası kullanması, aradan bunca zaman geçmesine rağmen tartışma ve eleştiri konusu olmaya devam ediyor.



Pelosi, Ermeni tasarısını destekliyor



Demokrat Parti California Milletvekili olan Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı Nancy Pelosi, geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun onayladığı Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı genel kurula getirmede kararlı olduğunu belirtmişti. Pelosi şimdi, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine hazırlanıyor. (Tempo24)