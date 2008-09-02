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Dünya

ABD'den Hiroşima'ya tarihî çelenk

ABD'nin 'üç numaralı ismi' olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ülkesinin 63 yıl önce atom bombası attığı Hiroşima'yı ziyaret eden en üst düzey ABD

02 Eylül 2008 03:00

ABD'nin "üç numaralı ismi", Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ülkesinin 63 yıl önce atom bombası attığı Japonya'nın Hiroşima bölgesine tarihi bir ziyarette bulundu.

G8 ülkelerinin meclis başkanlarının silahsızlandırma konulu toplantısına katılmak üzere Japonya'ya gelen Pelosi, Hiroşima anıtına çelenk koydu. Pelosi, çelengi koyduktan sonra, ilk atom bombasının kurbanlarının anısı önünde eğildi. Çelenklerin konulmasının ardından G8 ülkelerinin bayraklarını taşıyan bazı öğrenciler barış şiirleri okudu.


Hiroşima Barış Anıtı Müzesi Başkanı, Pelosi'ye dünyanın ilk
atom bombasının düştüğü yeri gösterirken...

Carter ve Nixon 'özel ziyaret' yapmıştı

Başkan ve başkan yardımcısından sonra devlet protokolünde üçüncü sırada yer alan Bayan Pelosi, Hiroşima'yı ziyaret eden en üst düzeydeki Amerikalı yetkili oldu. ABD'den şimdiye kadar hiçbir başkan veya başkan yardımcısının Hiroşima'ya gidip atom bombası kurbanlarının anısı önünde eğilmediklerine işaret ediliyor.

Demokrat Jimmy Carter ve Cumhuriyetçi Richard Nixon, Hiroşima'daki barış anıtını ziyaret etmişler, ancak onlar bu ziyaretleri özel olarak ve Beyaz Saray'da oturmadıkları dönemde yapmışlardı.

İlk anda 140 bin ölü

Amerikan ordusu, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya ilk nükleer bombayı atarak 140 bin kişinin anında ölümüne yol açmış, daha sonra da radyasyon yüzünden binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Bundan üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılıp 70 bin kişi ölünce, Japonya teslim olmuş ve İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. 

Pelosi, Ermeni tasarısını destekliyor

Demokrat Parti California Milletvekili olan Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın başkanı Nancy Pelosi, geçen yıl ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun onayladığı Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili tasarıyı genel kurula getirmede kararlı olduğunu belirtmişti. Pelosi şimdi, kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerine hazırlanıyor. (Tempo24)

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