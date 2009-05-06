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Dünya

ABD'den Hindistan, İsrail, Pakistan'a çağrı

06 Mayıs 2009 10:50

ABD; Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore'yi, nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını (NTP) imzalamaya çağırdı.

2010 mayısında New York'ta yapılacak NTP dünya konferansının hazırlık toplantısında ABD'yi temsil eden Rose Gottemoeller, BM'de dün gece gazetecilerle konuşurken, "bu ülkelerin NTP antlaşmasına katılmasını temin etmek ABD'nin temel hedefi" dedi.

Amerikalı yetkili, ABD'yle Hindistan arasında yakın geçmişte imzalanan sivil nükleer işbirliği anlaşmasını da savundu ve bazı kalkınma yolundaki ülkelerin iddiasının aksine, bu anlaşmanın, NTP'ye katılmaya yanaşmayan Hindistan'ı ödüllendirmediğini söyledi.

1970 yılında kabul edilen NTP antlaşmasına şimdiye kadar 189 ülke imza koydu.

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