ABD'den 'Hakan Fidan' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf'e günlük basın brifinginde Amerikan basınında Hakan Fidan'la ilgili yer alan iddialar soruldu. Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Harf, haberin kaynağına dair bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Harf, "Basında yer alan bu tür şeylerin kaynağının kim olabileceğine dair hiçbir bilgim yok. Daha önce bu konu hakkında biraz konuşmuştuk. Türkiye elbette yakın bir dost ve müttefik. Hem Türkiye hem de İsrail, ABD'nin çok önemli müttefikleri ve dostları. Bunun ötesinde, basında yer alan bu şeyin nereden geldiğine dair bir tahmin oyunu bile oynamak istemiyorum" diye konuştu.

ABD Kongresi'nin iddialar üzerine bazı silah sistemlerini Türkiye'ye vermediği şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine Harf, "Kongre'nin bazı kararları neden aldığı ya da almadığına dair soruları Kongre'ye sorabilirsiniz, ancak biz elbette iki hükümetle de bundan sonra da birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, bir yazısında MİT'in Mossad için çalışan 10 kadar İranlı ajanın kimliğini Tahran istihbaratına ihbar ettiğini iddia etmişti.