ABD'den Gülen'in iadesiyle ilgili yeni açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toner, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda "En azından şunu kabul ediyoruz; Türk yetkililer herkesin önünde bu konuyu dile getiriyor, biz de onlarla bir iade anlaşmamız olduğunu kabul ediyoruz" dedi.

Gülen'in ABD'den kaçmasını engelleyecek bazı mekanizmalar bulunduğu belirterek, "Türk yetkililerden bize ulaşan belgeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve analiz ediyoruz. Kararımızı henüz vermedik." dedi.

Toner, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebine ilişkin soruları yanıtladı.

"Şu aşamada iade sürecini başlatmak için Gülen tutuklanmadığına göre hala yeterli kanıtları görmediğinizi mi söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Toner, iade konusunda henüz bir karar verilmediğini bildirdi.

Daha sonra sözcüye, "Birinin iadesini değerlendirirken o kişinin ülkeden çıkmasını engelliyor musunuz?", "Genelde terör saldırısı planlamakla suçlanan bir kişiyi yakalayıp kaçmasını engelliyorsunuz, doğru mu?" soruları yöneltildi.

Toner, konunun muhatabının ABD Adalet Bakanlığı olduğunu dile getirerek, "Hakkında iade talebi yapılan kişinin ülke dışına çıkmasını önleyecek çeşitli mekanizmalar bulunduğunu" ifade etti. Bu mekanizmalarla ilgili ayrıntı vermekten kaçınan Toner, konunun Adalet Bakanlığı yetkililerine sorulmasını istedi.

Bakanlık Sözcüsü Toner, Fethullah Gülen'in pasaportunun iptal edilip edilmediği ve ona seyahat engeli getirilip getirilmediği yönündeki soruları ise yanıtlamadı.

Türkiye'nin, iade talebiyle ilgili ABD makamlarına belgeler gönderdiğini hatırlatan Toner, şöyle konuştu:

"Türk yetkililerden bize ulaşan belgeler üzerine çalışmaya devam ediyoruz ve analiz ediyoruz. Kararımızı henüz vermedik. Klişeleşmiş bir cevap olsun istemiyorum ama bunu iletiyorum sadece. Bu istisnai bir dosya. Normalde iade taleplerine ilişkin olarak bu kadar detay paylaşmayız. En azından şunu kabul ediyoruz; Türk yetkililer herkesin önünde bu konuyu dile getiriyor, biz de onlarla bir iade anlaşmamız olduğunu kabul ediyoruz."