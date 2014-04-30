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ABD'den 'Gülen'in iade edilmesi' talebine ne yanıt geldi?

Başbakan Erdoğan'ın, Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin hukuki sürecin başlayacağını açıklamasının ardından, ABD'ye talebe ilişkin soru soruldu

30 Nisan 2014 12:57

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin hukuki sürecin başlayacağını açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, gazeteciler tarafından Gülen ile ilgili soru yağmuruna tutuldu. Gündelik basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt veren Psaki, “Fethullah Gülen'in iade edilmesi için başvuru olup olmadığı” sorularını yanıtsız bıraktı.

Basın toplantısına katılan ABD’li gazetecilerden birinin, "Başbakan Erdoğan, bugün Fethullah Gülen'in ABD'den iade edilmesini isteyeceğini söyledi. Fethullah Gülen ile ilgili böyle bir resmi başvuru var mı?" sorusunu yönelttiği Psaki, "Bu konulardaki politikamız gereği, bekleyen ya da potansiyel iade talepleri ile ilgili konuşamam. Ne yazık ki bu konuda söyleyebileceğim çok az şey var" diye konuştu.

Psaki, gazetecilerin ısrarına karşın, Fethullah Gülen'in iade edilmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı ve ABD'deki statüsünün ne olduğu yönündeki soruları karşılıksız bıraktı.

Bunların kişinin özel hayatına ilişkin konular olduğu gerekçesiyle soruları yanıtsız bırakan Psaki, "Gülen ABD vatandaşı mı?" sorusuna da "Bununla ilgili de konuşamam. Ama ABD vatandaşı olduğunu sanmıyorum" yanıtını verdi.

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