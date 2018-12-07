ABD'den gözlem noktası açıklaması: Savaşçı birlikler bulunmuyor

Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısı bugün gerçekleşti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'deki ABD'nin gözlem noktalarında savaşçı birliklerin bulunmadığı söyleyerek, "Amacımız taciz ateşi konusunda cesaretin kırılması dedi.

Ankara’da temaslarda bulunan Jeffrey, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kurduğu gözlem noktaları ve YPG’ye verdiği destekten Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı da Washington’a ileteceklerini açıkladı.

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da, önemli temaslarda bulundu. Önce Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Suriye Çalışma Grubu’nun 3'üncü toplantısına katıldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi.

Temaslarının ardından bir grup gazeteciyle bir araya geldi Jeffrey, soruları yanıtladı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Münbiç’te yürüttüğü ortak devriye faaliyetlerinin Suriye’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Jeffrey “Münbiç modeli Suriye’nin tüm bölgelerine barışı getirebilmek için iyi bir model. Suriye sorununa Türkiye ve ABD’nin yakın işbirliği olmadan kesin sonuç bulunması mümkün görünmüyor” ifadelerini kullandı.

“Endişeler çok açık ve netti”

Ankara’da yaptığı temaslarda Jeffrey’e, ABD’nin YPG’ye desteği ve Suriye’nin kuzeyinde kurduğu gözlem noktalarından Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık iletildi. Jeffrey, bunu Washington’a ileteceğini belirtti, şöyle devam etti:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar endişeleri konusunda çok açıktı, netti. Biz de bunu tamamıyla Washington'a taşıyacağız. Washington'un da bu endişeleri fark etmesini sağlayacağız.”

“Gözlem noktaları taarruz amaçlı değil”

Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde kurdukları gözlem noktalarının taarruz amaçlı olmadığını belirtti, şunları söyledi:

“Türkiye, bölgeden yapılan saldırılan konusunda delilleri verdi. Gözlem noktaları kurulmasındaki amacımız taciz ateşleri konusunda cesareti kırmak. Hem Türkiye’nin hem de bölgenin güvenliğinin sağlanması. Taarruza yönelik bir konuşlanmamız yok. Düşüncemiz, burayı gözlemlersek daha az ateş açılmasını sağlayabiliriz.”