ABD’den GM’ye 1 milyar dolar destek

ABD hükümeti, otomotiv sektörünü kurtarma çabaları çerçevesinde otomotiv ve morgage finans şirketi General Motors Acceptance Corporation'a (GMAC) 5 milyar dolar ve General Motors'a (GM) 1 milyar dolar olmak üzere toplam 6 milyar dolar destek verecek.



ABD Hazine Bakanlığı, GMAC'tan 5 milyar dolar değerinde yüzde 8 temettü payı veren imtiyazlı hisse alacağını, ayrıca GMAC'ın bankacılık holding şirketi olarak yeniden yapılanmasına yardımcı olmak amacıyla GM'ye GMAC'dan hisse alabilmesi için 1 milyar dolar kredi vereceğini açıkladı.



Açıklamada, GMAC'dan hisse satın alınması ve GM'ye kredi verilmesinde 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Fonu'ndan (TARP) yararlanılacağı belirtildi.



GMAC'dan yapılan açıklamada da, şirketin çok sayıda müşteriye otomotiv kredisi vermeyi derhal başlatma niyetinde olduğu ve hükümetinin GMAC'a 5 milyar dolarlık yatırımını tamamladığı kaydedildi.



Uzmanlar, GMAC'ın mali yardımı alamaması durumunda iflas koruma başvurusunda bulunacağını ya da kapanacağını, bunun da GM'nin yaşamasını sürdürme şansına ciddi darbe indireceği uyarısında bulunmuştu.



ABD Merkez Bankası (FED) geçen hafta, hükümetin acil fonlarından yararlanması ve iflastan kurtulması amacıyla otomotiv şirketi General Motors'un (GM) finans kolu GMAC'ın bankacılık holding şirketi olmasına onay vermişti.



Cerberus'un yüzde 51 ve GM'nin ise yüzde 49 hissesine sahip olduğu GMAC, kredi darlığının borçlanma maliyetlerini hızla artırmasıyla sıkıntıya girmiş ve son beş çeyrekte 7.9 milyar dolar zarar etmişti.



ABD yönetimi, derin krizdeki iki şirketten GM'ye bu ay ve gelecek ay 9.4 milyar dolar, Chrysler'e de 4 milyar dolar acil kredi sağlamayı kararlaştırmıştı.



Şubat ayında ise Kongre'den onay çıkması durumunda, oto şirketlerine 4 milyar dolar daha yardım sağlanması öngörülüyor. Böylece otomotiv sektörünü kurtarma planının boyutu 17.4 milyar dolara yükselmiş olacak.

