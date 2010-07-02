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Dünya

ABD'den gizli zirve açıklaması

Bürksel'de Türkiye-İsrail arasında gerçekleşen gizli zirve için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan destek mesajı geldi.

02 Temmuz 2010 03:00

T24-  ABD Dışişleri Bakanlığından, Brüksel'de gerçekleşen Türkiye-İsrail zirvesine ilişkin olarak, “Son haftalar ve aylarda, iki ülke arasında var olan çatlakların onarılmasında yardımcı olabileceğini umduğumuz bu tür diyalogları destekliyoruz” açıklaması geldi. ABD'nin gizli zirve öncesi iki ülkeyle ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.


Bakanlık Sözcüsü Philip Crowley, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer arasında Brüksel'de yapılan görüşmeye ilişkin Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Crowley, “Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmede, ABD'nin destekleyici bir rolünün olup olmadığına” yönelik soru üzerine, iki ülkeyle ayrı ayrı görüşmelerde bulunduklarını söyledi. 


Bu görüşmelerde, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin, sadece bölgenin çıkarına değil, ABD'nin de bölgedeki çıkarlarına olduğunu vurguladıklarını belirten Crowley, iki ülke ilişkilerinin “değerli” olduğunu kaydetti.


Crowley, Türkiye'nin geçmişte birçok kez İsrail ve bölgedeki diğer ülkeler arasında önemli arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatarak, Türkiye'nin, Orta Doğu'da, İsrail ile uzun zamandır ilişkisi olan bir kaç ülkeden biri olduğunu anımsattı.


Crowley, iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin farkında olduklarını belirterek, “Son haftalar ve aylarda iki ülke arasında var olan çatlakların onarılmasında yardımcı olabileceğini umduğumuz bu tür diyalogları destekliyoruz” dedi.

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