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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den gizli operasyon açıklaması

ABD yönetimi Suriye'de terör örgütünün elindeki Amerikalı rehineleri kurtarmak için düzenlenen operasyonun başarısızlığa uğradığını açıkladı.

21 Ağustos 2014 12:32

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden verilen bilgiye göre, bu yaz düzenlenen gizli operasyona hava ve kara unsurları katıldı.

Ancak rehinelerin istihbarat birimleri tarafından tesbit edilen noktada bulunmaması nedeniyle operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.

ABD yönetimi kurtarılmaya çalışılan rehinelerin kimlik ve sayısı hakkında bilgi vermedi.

Suriye'de 2012 yılında kaçırılan ABD'li gazeteci James Foley'in başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanmış, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi infaz görüntülerinin gerçek olduğunu bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDSuriyeAmerikalıBeyazSarayABD Savunma BakanlığıJames FoleyABD Ulusal Güvenlik KonseyiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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