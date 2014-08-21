ABD'den gizli operasyon açıklaması

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden verilen bilgiye göre, bu yaz düzenlenen gizli operasyona hava ve kara unsurları katıldı.

Ancak rehinelerin istihbarat birimleri tarafından tesbit edilen noktada bulunmaması nedeniyle operasyon başarısızlıkla sonuçlandı.

ABD yönetimi kurtarılmaya çalışılan rehinelerin kimlik ve sayısı hakkında bilgi vermedi.

Suriye'de 2012 yılında kaçırılan ABD'li gazeteci James Foley'in başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanmış, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi infaz görüntülerinin gerçek olduğunu bildirmişti.