ABD'den Gezi olaylarına yanıt: Sorumlusu biz değiliz

ABD Yönetimi, ABD’nin Gezi protestolarıyla ilgili resmi açıklamalarının Türkiye’nin içişlerine müdahale olduğu ve olayların Washington’daki toplantılarda planlandığı suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Dışişleri Sözcüsü, “ABD’li gruplar ya da bireylerin Türkiye’deki protestoların başlamasının ya da tırmanmasının sorumlusu olduğu yönündeki haberleri reddediyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Gezi protestolarıyla ilgili resmi açıklamalarının Türkiye’nin içişlerine müdahale olduğu suçlamalarını redderken, bu konuda ABD’nin dünyanın başka ülkelerindeki olaylara karşı aldığı tavrın Gezi ile tutarlı olduğunu belirtirken,karışıklığın Türkiye’ye yönelik bir komplo olarak Washington’daki toplantılarda planlandığı iddialarını ise kesin bir dille reddetti. “ABD’li gruplar ya da bireylerin Türkiye’deki protestoların başlamasının ya da tırmanmasının sorumlusu olduğu yönündeki haberleri reddediyoruz” dedi.

'İşbirliği devam ediyor'



ABD Büyükeçliği üst düzey görevlilerinin Türk yetkililerle ABD’nin kaygıları ve nasıl ilerlenebileceği konusunda düzenli iletişimde olduğunu belirten Psaki, olayların özellikle Suriye konusunda Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere nasıl yansıyacağı konusunda ise Kerry ve Davutoğlu’nun aynı zamanda yakın arkadaş haline geldiklerini ve iki ülke arasındaki işbirliğinin devam ettiğini belirtti. Psaki, “(Türk Hükümeti’nin) Bizimle bu konuda (Suriye) çalışmaya devam edeceklerine emin olmaya devam ediyoruz. (Türk Hükümeti) Bunu yapma niyetinde olduklarını da bize ifade ettiler” dedi. Psaki, Cumartesi günü de ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü, ana konunun Suriye olduğunu belirtti.

'Aşırı güç kullanımından endişeliyiz'



Psaki, bu olayların ABD’nin Türkiye konusundaki algısını nasıl etkilediği sorusuna ise “Son birkaç haftadır birçok kez söylediğimiz gibi aşırı güç kullanımına dair haberleden endişeliyiz. Son birkaç gündür, son haftalarda sağlık görevlileri ve medya yetkililerinin gözaltına alınmalarına dair haberleri görmemiz de üzücü. Ama Türkiye bir NATO müttefiğidir. Onlarla birçok konuda çalışıyoruz. En yüksek düzeyde yakın temas halindeyiz. Bunun sakinlik, itidal çağrısı içinde çözüleceğinden umutluyuz” diye cevap verdi

'Türkiye'nin yakın müttefiği olmaya devam ediyoruz'



ABD’nin Gezi protestoları nedeniyle şimdiye kadar günlük basın toplantılarındaki soru-cevaplar dahil 17 ayrı açıklama yapması konusunda, Amerikan Hükümeti’nin Türk Hükümeti’nin reaksiyonundan dolayı bir hayalkırıklığı yaşayıp yaşamadığı konusuda ise Psaki, “Bu konuda konuşmayacağım. Sakin olma çağrısı, itidal çağrısına odaklanıyoruz. Türkiye’nin yakın bir müttefiği olmaya devam ediyoruz. Siz ve başkaları birçok fırsatta taşıdığımız kaygıları sorduğunda bunları söylerim. Bu açıdan bir şekilde bundan çekinmiyoruz.” dedi.

'Haberleri reddediyoruz'

Psaki, ABD’nin bu çağrılarının Türkiye’nin içişlerine müdahale olduğu yönündeki suçlamalara ise katılmadığını belirterek, şöyle dedi: “Bu tür haberleri gördüm. ABD’li gruplar ya da bireylerin Türkiye’deki protestoların başlamasının ya da tırmanmasının sorumlusu olduğu yönündeki haberleri reddediyoruz. Konuşma, ifade özgürlüğü ve bunun kabulu konusundaki çağrılarımızda tutarlıyız. Eğer bakılması gerekiyorsa, itidal çağrısı yapmada aşırı güç kullanımına dair haberler olduğunda da aynı şekilde. Nerede olursa olsun. Türkiye’de ya da başka bir ülkede.”

'Çoğunluk barışçıl'



Psaki, olayların Türkiye’ye yönelik bir komplo olduğu yünündeki iddialara katılıp katılmadıkları konusunda ise “Gazetecilere, medya kuruluşlarına uygulanan her türlü baskıdan, basın özgürlüğünü eleştiren kamuoyu açıklamalarından ayrıca gözaltına alınan gazetecilerden, ki bu yönde bazı haberler de görüdük, son derece rahatsısız. İlk gün de söyledik, biz halen buradaki insanların büyük çoğunluğunun ifade özgürlüklerini kullanarak barışçıl şekilde protesto ettiklerine inanıyoruz. Orada değiliz. Orada ne olduğuna dair araştırmalar yapılacak. Bütün unsurlarını bilmiyoruz. Ama halen büyük çoğunluğunun öyle olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Psaki, bazı Türk basın organlarında çıkan olayların Washington’daki toplantılarda planlandığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.