ABD'den gelen paraları FETÖ üyelerine dağıtan kişi yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için 'sus payı' olarak dağıttığı öne sürülen M
26 Ağustos 2017 04:07
TUTUKLANDI
Bursa\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için \'sus payı\' olarak dağıttığı öne sürülen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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