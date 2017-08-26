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ABD'den gelen paraları FETÖ üyelerine dağıtan kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI Bursa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için 'sus payı' olarak dağıttığı öne sürülen M

26 Ağustos 2017 04:07

TUTUKLANDI
Bursa\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için \'sus payı\' olarak dağıttığı öne sürülen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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