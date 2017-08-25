ABD'den gelen paraları FETÖ üyelerine dağıtan kişi yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda, Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına dağıttığı öne sürülen 60 yaşındaki M.S. İzmir’in Bergama İlçesi’nde bankadan dolar çekerken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Emekli devlet memuru M.S.’nin Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY\'den gözaltına alınmış veya KHK\'lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. Oğlu da terör örgütü üyeliğinden tutuklanan ve İzmir’de oturan M.S.’ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S., İzmir\'in Bergama ilçesinde bin 25 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Şüpheliye ortalama her hafta 10 bin lira karşılığı döviz geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı.

Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan M.S.\'nin, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kurduğu, para verilecek ailelerle irtibata geçerek moral artırmaya yönelik mesajlar attığı tespit edildi. M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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