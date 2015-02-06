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Ekonomi

Dolar 2.47'yi aşarak bir tarihi rekor daha kırdı

ABD'de yüzde 5.6 olmasını beklenen işsizlik oranı beklentileri aşınca doları etkiledi. Dolar 2.4735'e çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

06 Şubat 2015 18:16

ABD'de işsizlik oranı yüzde 5.7'ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dolar/TL ise veri öncesindeki 2.4350 düzeyinden 2.4735'yi aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam Ocak ayında 257,000 ile beklentilerin üzerinde artarken, çalışanların ücretlerinde önceki ayki düşüşün ardından kaydedilen belirgin artış Fed'in yıl ortasında faiz artıracağına dair beklentileri kuvvetlendirdi. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Ocak'ta 234,000 artmasını, işsizlik oranının ise yüzde 5.6 olmasını bekliyorlardı.

 

329 bine revize edildi

 

Daha önce 252,000 olarak açıklanan Aralık ayı tarım dışı istihdamdaki artış 329,000'e revize edilirken, yüzde 5.6 olarak açıklanan işsizlik oranında revizyon yapılmadı. ABD'de tarım dışı istihdam son veriyle birlikte 1994'ten bu yana ilk defa 11 aydır kesintisiz olarak 200,000'in üzerinde artış kaydediyor. Verinin ardından dolar, altı önemli para biriminden oluşan sepet karşısında değer kazanırken, euro seansın en düşük düzeyi olan 1.1352 doları gördü.

 

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