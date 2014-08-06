ABD'den gelen Gazze mektubuna sert yanıt

Türk Amerikan Dostluk Grubu'nun Gazze söylemleri nedeniyle Başbakan Erdoğan'a gönderdiği mektuba yanıt verildi. Erdoğan'ın Maltepe mitingi sırasında "Güya beni tehdit ediyorlar, aynı şekilde cevap alacaklar" dediği maktubun yanıtı, Türk Amerikan Dostluk Grubu başkanlarına gönderildi.

Sert ifadelerin yer aldığı mektupta, "İsrail'in Gazze'ye başlattığı devlet terörü niteliğinde saldırıları karşısında müttefik ve dost ülke ABD ve uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği, bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu saldırıyı destekleyenlerin Filistin halkına yönelik toplu imha, tecavüz ve soykırım çağrılarında bulunulması, insanlık adına utanç vericidir. Bundan daha utanç verici olan, özgür ve medeni dünyanın öncüsü olduğunu söyleyen ülkelerin İsrail'i 'öz savunma hakkı' adı altında koruyup kollaması ve teşvik etmesidir" denildi.

"Filistin sorununa çözüm için birlikte çalışmak ve Türk-Amerikan ilişkileri önemlidir" ifadesinin yer aldığı mektupta şu uyarıya da yer verildi:

"Filistin-İsrail ihtilafına adil ve tarafsız bir şekilde yaklaşılmadığı takdirde güvensizlik ve istikrarsızlık daha da artacak ve bundan sadece Türkiye değil ABD de zarar görecektir.

'İnsan haklarına uymaya devam edin'

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır imzalı mektupta, Erdoğan'ın açıklamalarının antisemitizmle anmanın, hadiseleri çarpıtmak olduğu ifade edildi ve bunun İsrail'in savaş suçlarını örtbas etmek olduğu vurgulandı.

"Unutmayın israilli yöneticiler hukuk ve kanunların üzerinde değildir" denilen mektupta Amerika'ya ayrıca "Eğer İsrail'in dostları olarak ona iyilik yapmak istiyorsanız, eleştirileri susturmaya çalışmak yerine, İsraili insan haklarına uymaya davet edin" uyarısında da bulunuldu.

Türk Amerikan Dostluk Grubu, mektubunda Türk-Amerikan ilişkilerinin bu gelişmelerden olumsuz etkileneceği ifade etmişti.