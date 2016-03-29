ABD'den gece yarısı sürpriz Türkiye telefonu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Washington'a hareket edecek. Erdoğan'nın ABD’de camii açılış törenine katılımını da içeren bu ziyareti, ikili değil uluslar arası bir toplantıya katılım boyutu taşıyor. Erdoğan’ın bu ziyareti öncesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 28 Mart akşamı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry arasındaki telefon görüşmesi dikkat çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Kerry görüşmede, Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajını iletti.



Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, terör örgütü DAEŞ ile mücadele konusunda atılan ortak adımlar, Irak ve Libya başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeler, Kıbrıs ve Rusya konuları gündeme geldi.



Görüşmede ayrıca, PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin arttırılması hususları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.