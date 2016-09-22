ABD'den 'Gaziantep' uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'te özellikle yabancılar tarafından tercih edilen alışveriş merkezi ve işletmelere yönelik bir terör saldırısı düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Elçiliğin ABD vatandaşlarına ithafen yayımladığı mesajda, Gaziantep'teki bir "terör hücresi"ne yönelik polis soruşturması yürütüldüğüne dair haberler olduğu belirtildi. Mesajda, "Bu bilgi, teröristlerin muhtemelen alışveriş merkezlerini ya da Batılı müşterilerce tercih edilen restoran ve kafeleri hedef alacağına işaret ediyor" denildi.

Elçilik, "Gaziantep'teki ABD vatandaşlarına bu tarz işletmelere giderken dikkatli olmalarını, mümkünse gitmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı. ABD büyükelçiliği, saldırıları hangi terör örgütünün gerçekleştirebileceğinden şüphelenildiğini belirtmedi.