-ABD'den Filistin'e çağrı TEL AVİV (A.A) - 07.09.2011 - ABD Yönetimi, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a resmen BM'ye başvurmayın çağrısını iletti. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Saib Erekat, ABD'nin Ortadoğu Barış Süreci Temsilcisi David Hale ile birlikte bir ABD heyetinin, Ramallah'ta ziyaret ettiği Abbas'a, resmen "BM'ye gitmeyin" dediklerini bildirdi. Abbas ise ABD'li heyete "Bu, barış süreci ile çelişmiyor" karşılığını verdi. Filistinliler'in bu ay içinde BM'nin 194. üye devleti olarak tanınma başvurusuna sayılı günler kala, ABD yönetiminin Ortadoğu Barış Süreci Temsilcisi David Hale, ABD'li yetkili Dennis Ross ile ABD'nin Kudüs'teki Başkonsolusu Daniel Rubinstein, Abbas'ı Ramallah'taki Mukata başkanlık ikametgahında ziyaret ederek, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı'nı BM yolundan vazgeçmesi için iknaya çabaladılar. ABD, Filistinliler'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki başvurusunu veto edeceğini daha önce dile getirmişti. Görüşmeye ilişkin Filistin yerel haber ajanslarından Ma'an'a bir açıklama yapan Filistinli yetkili Saib Erekat, Hale'in, BM girişimine ABD'nin karşı olduğunu ve kendileri için seçeneğin, müzakerelere geri dönülmesi olduğunu söylediklerini belirtti. Ancak Erekat, Hale'in ABD yönetiminden Filistin Yönetimi'ne direk bir uyarı iletmediğini de kaydetti. Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise ABD'li konuklarına, Filistinliler'in BM başvurusunun görüşme masasına geri dönüşle çelişmediğini kaydetti. Abbas, İsrail hükümetinin 1967 yılı sınırlarına dayalı iki devletli çözüm ilkesini benimseyip, Filistin toprakları üzerindeki Yahudi yerleşimlerinde faaliyetlerini durdurması halinde, Filistin liderliğinin müzakerelere dönmeye hazır olduğunu da yineledi. Söz konusu toplantıya FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) İcra Komitesi üyeleri Yaser Abdrabbo ve Saib Erekat'ın yanı sıra Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna'nın da katıldığı belirtildi.