ABD'den "Esad rejiminin yaptıkları cezasız kalmayacak" mesajı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, IŞİD terör örgütünü bitirme çabalarında başarıya ulaşacaklarına emin olduğunu söyledi. Kerry, 20 Ocak'ta son bulacak olan görevinin son gününe kadar da Suriye'deki katliamın bitmesi için çalışacağını taahhüt etti. Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı olan tutumlarında bir değişiklik olmadığını yineleyerek, "Esad rejimi, cezasız kalacakmışçasına tüm uluslararası kurallar ile ilkeleri ihlal etmek istiyormuş gibi" dedi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, John Kerry, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Roma'da, düşünce kuruluşu ISPI tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Akdeniz Diyalogları Forumu'nda (MED 2016) konuştu.

"Obama ile tüm sorunları çözemedik"

Barack Obama dönemindeki görev süresi boyunca tüm sorunları çözdüklerini söyleyemeyeceğini belirten Kerry, ancak bunu yapmayı denediklerini ve bunda samimi de olduklarını ifade ederek, "Görevimin son gününe; 20 Ocak'a kadar Suriye'deki katliamın son bulması için çalışacağımı taahhüt ediyorum" diye konuştu. Gazetelerde yazılanın aksine, önlerindeki yolun bozuk olarak tanımlanmayacağına kararlılıkla inandığını dile getiren Kerry, “Dünya parçalara ayrılmıyor, aksine birleşiyor" dedi.

"Esad rejiminin yaptıkları

cezasız kalmayacak" mesajı

İtalyan mevkidaşı Paolo Gentiloni ile ikili bir görüşme ve ortak bir basın toplantısı düzenleyen John Kerry, burada Suriye krizine değindi. Esad rejimini hedefine alan Kerry, "Esad rejimi, cezasız kalacakmışçasına tüm uluslararası kurallar ile ilkeleri ihlal etmek istiyormuş gibi" dedi. Halep'ten insanların çıkması için tarafların Cenevre'de bir araya gelmesi gerektiğini dile getiren Kerry; ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve belki de Rusya'nın da amacının bu olduğunu belirtti.

"Diyalog eksikliği var"

Haftalardır Halep konusunda tartıştıklarını, ancak diyalog eksikliği yaşandığını belirten Kerry, “Halep'teki insani durum, daha verimli bir şekilde ele alınabilirse, Halep halkının kentten çıkışı mümkün kılınsa, Cenevre'de konuşmak için bir alan yaratılabilir" diye konuştu. ABD'li Bakan, havaların bölgede soğumaya başladığına da dikkat çekerek, insani yardımların geçişlerine izin verilmesinin gerekliliğine değindi.

Kerry, Halep'i etkilemekte olan insani felaketten ötürü çok büyük endişe duyduklarını ekleyerek, "Öldürmeyi bırakın" çağrısında bulundu.

Kerry, ayrıca yine aynı foruma katılmak için Roma'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile de birer görüşme gerçekleştirdi.