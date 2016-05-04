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Dünya

ABD'den Esad rejimine uyarı: Ateşkese uyulmamasının askeri sonuçları olur

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Askeri kazanımlar elde etmeye çalışmak iç savaşı bitirmeyecektir" dedi

04 Mayıs 2016 09:05

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı, ülkesinde 27 Şubat'ta ilan edilen ateşkese uyması yolunda uyardı. Ateşkesi güçlendirmek için Cenevre'de temaslarda bulunan Kerry, "Askeri kazanımlar elde etmeye çalışmak iç savaşı bitirmeyecektir" dedi. Kerry Halep'te ateşkese uyulmaması halinde, bunun askeri sonuçları olacağını, savaşın yeniden Suriye'nin tüm bölgelerine yayılabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın isteyeceğini zannetmediği böylesi bir gelişmenin Esad'ın yararına olmayacağını belirtti. Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Halep'te de çok yakında çatışmasızlık ilan edilebileceğini söylemişti.

 

10 günde 250'den fazla kişi öldü

 

Özellikle rejim güçleri ile muhalifler arasında bölünmüş Halep'in kuzeyindeki çatışmalar, ateşkesi çökme noktasına getirmişti. Halep'te son 10 günde meydana gelan çatışmalarda 250'den fazla kişi öldü. ABD ve Rusya, Cumartesi gününden bu yana Suriye'nin başkenti Şam ve Lazkiye'de ilan edilen "çatışmasızlık" durumunu Halep'i de kapsaması için girişimlerini yoğunlaştırmış durumda.

Rusya ve Suriye, hava saldırılarında ateşkese dahil olmayan El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin hedef alındığını vurguluyor.

Suriyeli muhalifler ise bunun doğru olmadığını belirterek, Şam yönetimini ve Moskova'yı, ayrım gözetmeksizin sivilleri de hedef alan saldırılar düzenlemekle suçluyor.

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