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Dünya

ABD'den Erdoğan'ın tokat iddiasına 'hesap ver' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Erdoğan'ın Soma'da bir vatandaşla yaşadığı diyalogta 'İsrail dölü' kelimesini kullandığı iddiasına, 'Eğer gerçekten de söylemişse kınıyoruz' dedi

20 Mayıs 2014 09:22

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Soma'da bir kişiye tokat attığı ve küfrettiği şeklindeki iddialara ilişkin, "O görüntüleri izledik. Gereksiz yere göstericilere uygulanan şiddeti reddediyoruz ve Türkiye’deki hukukun üstünlüğü uyarınca hesap verilmesinde ısrar ediyoruz’’ dedi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Psaki, "Bu haberleri gördük. Spesifik olarak neler söylediğini bilmiyoruz. Eğer hakaretamiz sözler söylenmişse, tabi ki bunları kınıyoruz. Orada bazı karışıklıklar var. Eğer gerçekten de söylemiş ise o sözleri (anti-semitik) elbette kınıyoruz ancak bildiğim kadarı ile orada bir karışıklılık var’’ diye konuştu.

Türkiye’nin Soma’daki facia için herhangi bir uluslararası yardım talebinde bulunmadığını dile getiren Psaki, ‘‘Ancak Türkiye bir yardım talebinde bulunursa yardıma hazırız. Daha önce yayınladığımız açıklamada olduğu gibi geçen hafta yaşanan trajik maden kazasında yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Sözcü, Soma’da hükümete yönelik protestoların sorulması üzerine, facianın ardından başlayan gösterileri takip ettiklerini dile getirdi. Psaki, ‘‘Bildiğiniz üzere fikir özgürlüğünü ve barış için de yapılan gösterilerin birer demokratik hak olduğuna inanıyor ve destekliyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz, tabi kendi perspektifimizden’’ dedi. Soma faciasından sonra Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşanan protestolara karşı Türk hükümetinin TOMA’lı müdahalesinin Psaki’ye sorulması üzerine Psaki, sebebsiz yere protestoculara karşı uygulanan şiddeti kabul edemeyeceklerini söyledi. Göstericilere karşı aşırı güç kullanılıp kullanılmadığı sorusuna Psaki, "Olan bazı olaylardan kesinlikle endişeliyiz’’ cevabını verdi.

 

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