ABD'den Erdoğan'ın korumalarına silah satışına yasak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan ve korumaların da karıştığı arbedeye ilişkin olarak ABD'den yeni bir tepki daha geldi.

ABD Senatosu Bütçe Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı.

Trump yönetimi, New Hampshire merkezli silah üreticisinin Erdoğan'ın korumalarına yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar değerinde yarı otomatik tabanca ve mühimmat satışına yeşil ışık yaktığını bu yılın başında Kongre'ye bildirmişti. Ancak Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan olayın ardından satış askıya alınmıştı. Bu tasarının onaylanmasıyla birlikte satışın tamamen rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

Senatör Patrick Leahy ile birlikte söz konusu tasarıyı hazırlayan Chris Van Hollen, komisyonun ilgili oturumundaki konuşmasında bu karar ile Türkiye'ye iki mesajın verildiğini belirtti. Van Hollen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının, Amerikan topraklarında barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenleyen Amerikalılara saldırmasına izin vermeyeceğiz ve bu davranışlarından dolayı onlara silah satışını onaylamayacağız" diye konuştu.

19 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutuna geldiği sırada kendisini karşılamaya gelenler ile protesto edenler arasındaki tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgaya Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı. Kavga sırasında her iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

Söz konusu kavga ABD hükümetinin tepkisine yol açmıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'yi kınayan bir tasarı kabul edilmişti.

Bunun yanı sıra 15'i Erdoğan'ın koruması olan 19 kişi hakkında hakkında nefret unsuru içeren şiddet suçu işlemeye teşebbüsten dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması Çarşamba günü Washington'da yapıldı. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, kavgaya karışan iki tutuklu sanık Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım mahkeme salonuna turuncu renkte hapishane kıyafetiyle elleri kelepçeli ve ayakları zincirli halde getirildi. 19 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan iki Türk vatandaşının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Türkiye'de bulunan 17 kişiden ikisi hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak 15 koruma hakkında tutuklama kararının devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma tarihi 10 Ekim olarak açıklandı.

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AP/DHA/DW, JD/ÖA