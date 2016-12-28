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Deutsche Welle

ABD'den Erdoğan'a YPG ve IŞİD cevabı

ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin terör örgütlerini desteklediği" yönündeki suçlamasını geri çevirdi.

28 Aralık 2016 14:08

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "koalisyon güçlerinin IŞİD, YPG ve PYD gibi terör örgütlerini desteklediğine" yönelik suçlamalarına cevap geldi.

Açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Mark Toner, Erdoğan'ın koalisyon güçlerine yönelik "suçlamalarının hiçbir dayanağı olmadığını" belirterek terör örgütlerine destek verdikleri suçlamasını "gülünç" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Suriye ve Irak'ta IŞİD örgütüne karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun verdikleri destek sözünü tutmadıklarını savunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "koalisyon güçlerinin IŞİD, YPG ve PYD'ye destek verdiklerini" ifade ederek "Bizi DAEŞ'e (IŞİD) destek vermekle suçluyorlardı, şimdi hepsi ortadan kayboldu, tam aksine terör örgütüne DEAŞ da dahil olmak üzere YPG/PYD bunlara destek veriyorlar, çok açık net ortada" demişti.

Erdoğan, uluslararası koalisyonun terör örgütlerini desteklediklerini gösteren video ve fotoğraflar olduğunu da sözlerine eklemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu'ndan birliklerle yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Birliklerin El Bab'ı geri almak için yürüttüğü operasyonda şiddetli çatışmaların sürdüğü bildiriliyor. Uluslararası koalisyon ise aralarında YPG birliklerinin de olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) destek veriyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/Reuters/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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