ABD'den Erdoğan'a yanıt: Beşar Esad zalim ve diktatör ama terörist değil

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için kullandığı “terörist” ifadesini değerlendirerek “çok kötü bir insan ama terörist diyemem” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, “Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi tasarısı bağlamında yerine getirmesi gereken sorumluluklarının olması, siyasi meşruiyet bahşedildiği anlamına gelmiyor. Esad rejiminin gitmesi gerekli ve rejimden sonra yerine gelecek geçici hükümet de BMGK tasarının uygulanmasının sorumluluğunu üstlenecek. Bu, tam da Bakan Kerry'nin söylediği şey” dedi.

Harf, günlük basın toplantısında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yönelik sözlerini eleştirmesine yönelik soru üzerine, ABD olarak Esad'ın meşruiyetini kaybettiğine ve iktidardan gitmesi gerektiğine ilişkin duruşlarının değişmediğini söyledi.

Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi tasarısı bağlamında yerine getirmesi gereken sorumluluklarının olmasının, siyasi meşruiyet bahşedildiği anlamına gelmediğini ifade eden Harf, söz konusu rejimin gitmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan: Kendi vatandaşını öldüren teröristtir

Harf, Esad rejiminden sonra yerine gelecek geçici hükümetin de BMGK tasarının uygulanmasının sorumluluğunu üstleneceğini dile getirdi ve bunun tam da Kerry'nin söylediği şey olduğunu bildirdi.

Başbakan Erdoğan'ın, Esad'ı "terörist" olarak tanımlamasına yönelik soru üzerine Harf, "Esad, meşruiyetini kaybetti. Esad, 100 binin üzerinde insanı öldüren zalim bir diktatör ve gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Harf, "Esad'ı terörist olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise "Bu terimi kullanmayacağım. Ama onun ne kadar kötü bir insan olduğu, halkına karşı ne kadar yıkıcı bir lider olduğu ve yönetmek için hiçbir meşrutiyetinin bulunmadığı noktasında kitaptaki her terimi kullanabilirim" yanıtını verdi.

Hamas'ın Türkiye 'de ofis açmayı planladığına ilişkin soruya karşılık Harf, bu harekete yönelik pozisyonlarının değişmediğini belirterek, Hamas'ın "terörist bir organizasyon" olduğunu kaydetti.