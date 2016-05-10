Erdoğan "IŞİD'le mücadelede yalnız bırakıldık" dedi, ABD yanıt verdi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Kilis'e yönelik radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in roketli saldırıları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin yalnız bırakıldığı" yönündeki sözleri hatırlatılarak, "IŞİD ile mücadelede Türkiye'ye bugüne kadarkilerin dışında sunduğunuz bir şey var mı?" sorusunu yanıtladı. Cook, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenliğini artıracak her türlü tedbiri önemli gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin kendini güvende hissetmesi için yapabileceklerimizi yapmak istiyoruz. Bu konuda Türk hükümeti ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile sınırda olanlar ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehditler hakkında görüşmeleri sürdürdüğünü belirten Cook, Amerikalı yetkililerin Türk muhataplarıyla güvenlik endişeleriyle ve sınırların korunmasıyla ilgili düzenli temas halinde olduğunu aktardı.

Peter Cook, Türkiye-Suriye sınırındaki 98 kilometrelik alanın IŞİD'ten temizlenmesinden bahsederken de IŞİD'in Türkiye'ye yönelik tehdidi nedeniyle endişeleri bulunduğunu söyledi.

Bu alanın temizlenmesinin IŞİD ile mücadeledeki önemine vurgu yapan Cook, "Oradaki sınır güvenliğini artıracak her şeyin önemli olacağını düşünüyoruz. Bunun nasıl olacağına ilişkin Türk hükümeti ile süren özel konuşmalara girmeyeceğim ama biz bu amacı güdüyoruz ve Türkiye'nin Suriye'nin o bölümünde IŞİD'ten kurtulmadaki çıkarını paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin yanındayız”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Elizabeth Trudeau da terör örgütü IŞİD’in saldırılarına uğrayan Türkiye’yi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Cook ile aynı yöndeki soruya cevap veren Tredeau, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "Türkiye IŞİD’e karşı verilen mücadelede önemli bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Trudeau, "Sürekli söylediğimiz gibi güçlü bir şekilde Türkiye'nin yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonunda Malatya'da yaptığı konuşmada, "Bir yandan canlı bombalarla, diğer yandan Kilis'e yönelik saldırılarla canımızı yakan bu örgüte karşı mücadelemizde bizi yalnız bıraktılar." şeklinde konuşmuştu.