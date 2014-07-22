ABD'den Erdoğan'a eleştiri: Türkiye'nin uluslararası konumuna zarar veriyor

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözlerine ABD'den eleştiri geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, Erdoğan'ın açıklamalarının Türkiye'nin uluslararası konumuna zarar verdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, başkent Washington DC'de düzenlediği günlük basın toplantısında, kendisine yöneltilen "ABD yönetiminin, Başbakan Erdoğan'ı İsrail ya da diğer konularda artık geçerli bir muhatap olarak görüp görmediği" sorusuna verdiği yanıtta, "Bu gibi açıklamaların Türkiye'nin Gazze'de etkin biçimde gücünü kullanabilme yeteneğinin altını oyduğunu düşünüyoruz. Bu açıklamaların saldırgan ve korkunç olduğu noktasında Jen Psaki'ye tamamen katılıyorum. Çok açık söylemek gerekirse bu açıklamalar Türkiye'nin uluslararası saygınlığına zarar veriyor. Bir dizi konuda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, ancak bu gibi yorumların gerçekten bu tartışmada yeri yok" dedi.

Nazif Albayrak'ın DHA'daki haberine göre, Türkiye'nin Gazze'deki duruma çözüm bulma çabaları kapsamında Hamas üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini belirten Harf, "Korkunç ve saldırgan şeyler söylemeden de etkinizi kullanabilirsiniz" dedi.

Harf, bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın, "Hala Amerika, 'İsrail burada savunma hakkını kullanıyor' diyorsa, burada bir defa asıl öz eleştiriyi Amerika'nın yapması lazım. Asıl kırıcı davranan Amerika'dır" sözlerine değinmesi üzerine de, "Buna verecek bir yanıtım yok. Açıklamaları kendi başına saldırgandı, nokta. Bunların hiçbir özrü yok, hiçbir haklı gerekçesi yok" dedi.

Marie Harf, Başbakan Erdoğan'ın, "Amerikalıların bazıları; 'Sayın Başbakan niye Hitler ile böyle bir benzetme yapıyor' diyor. Size ne, size ne... Sen Amerikasın, Hitler'den sana ne, ne alakan var?" sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine de, bu türden açıklamaların Türkiye'nin dünyadaki konumuna ve olayları etkileme yeteneklerine zarar verdiği yanıtını yineledi.