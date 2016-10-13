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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Erdoğan'a cevap: Musul operasyonuna kimin katılacağına Irak karar verir!

Erdoğan, "Musul'da bildiğimizi okuruz" demişti

13 Ekim 2016 14:23

Irak ile Türkiye arasındaki Başika krizi büyürken, yaklaşan Musul operasyonu öncesinde bir açıklama da ABD'den geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Musul operasyonunun Irak tarafından yönetileceğini söyledi. Washington'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, Musul operasyonuna hangi askeri güçlerin katılacağı konusundaki kararı ise Irak hükümetinin vereceğini belirtti.

Türkiye'nin Başika'daki askeri varlığına ilişkin açıklamalar da yapan Kirby, "Türk güçleri uluslararası koalisyonun bir parçası olarak orada bulunmuyor. Başika'daki durumu Irak ve Türkiye hükümetlerinin çözmesi gerekiyor" dedi.

 

İbadi-Erdoğan gerginliği

 

Bağdat yönetiminin bu yöndeki talebine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ta Musul yakınlarında bulunan Başika Üssü'nden çekilmeyeceğini söylemiş ve Irak Başbakanı İbadi hakkında sert ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan, "Bana şahsıma hakaretler ediyor. Ya sen benim zaten muhatabım değilsin, seviyemde değilsin, kıratımda değilsin kalitemde değilsin. Irak'tan senin bağırman çağırman bizim için hiç de önemli değil. Biz bildiğimizi okuyacağız, bunu böyle bilesin. Kim bu? Irak'ın Başbakanı. Ya önce haddini bil” ifadelerinde bulunmuştu. Irak Başbakanı Haydar el İbadi de, Erdoğan'ın tutumunu eleştirerek, kendisini "yangına körükle gitmekle" suçlamıştı.

Irak'ta toplam 2 bin Türk askeri bulunuyor. Türkiye 2015 yılı sonunda Başika'ya ek 600 asker ve tank göndermişti. Hâlihazırda üste 500 dolayında asker olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, birliğin bölgeye eğitim amaçlı gönderildiğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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