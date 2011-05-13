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ABD'den Erdoğan'a: 2. Mavi Marmara’yı durdurun

Bir grup Amerikalı kongre üyesi, mektup yazarak, Başbakan Erdoğan'a Gazze'ye doğru gelecek ay yola çıkmaya hazırlanan yardım filosunun durdurulması çağrısı yaptı.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bir grup Amerikalı kongre üyesi, mektup yazarak, Başbakan Erdoğan'a Gazze'ye doğru gelecek ay yola çıkmaya hazırlanan yardım filosunun durdurulması çağrısı yaptı.

 
Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi 36 milletvekili, kaleme aldıkları bir mektupla Başbakan Rrdoğan'dan, ‘Özgür Gazze Hareketi’yle insani yardım vakfı İHH'nin, İsrail'e yönelik yeni provokasyon girişimine engel olmasını istedi.

Üyeler, "bu mektubu ciddi kaygımızı dile getirmek için yazıyoruz. temsilciler meclisi üyeleri olarak sizden İsrail hükümetiyle olumlu bir şekilde işbirliği yapmanızı istiyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze'ye kaçak sokulan silahların İsrail için gerçek bir tehdit oluşturduğunu söyleyen kongre üyeleri, İsrail hükümetinin, halkını koruma hakkı ve sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Üyeler, filonun yola çıkması halinde İsrail'in gemilere çıkarak silah aramaktan başka seçeneği olmadığını belirtti ve "yine çatışma yaşanmasından endişe ediyoruz" dedi.

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