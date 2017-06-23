ABD'den Enis Berberoğlu ve Ayasofya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili, "Türk hükümeti yetkililerinin kendileri gibi düşünmeyen kişileri hedef alma eğiliminden büyük endişe duyuyoruz" dedi. Nauert, UNESCO dünya kültür mirasında olan Ayasofya Müzesinde, Kadir gecesi özel programı düzenlenmesine ve sabah ezanı okunmasına ilişkin "Türk Hükümeti'nin, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korumasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bilgi toplamaya çalışıyoruz"

Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili bir soruya Nauert,

"Hapse atılan muhalif politikacı ile ilgili hala bilgi toplamaya çalışıyoruz, dolaysı ile bu konuda söyleyecek çok yeni bir şey yok. Ancak gördüklerimiz, Türk hükümeti yetkililerinin giderek artan bir biçimde, bazı hükümet üyelerinin düşündüklerinden farklı düşünen kişileri hedef almasından büyük endişe duyuyoruz. Bu Türk hükümeti ile konuştuğumuz bir konu" şeklinde cevap verdi.

"170'i aşkın gazeteci cezaevinde"

Nauert, "Türkiye'de 170'i aşkın gazeteci, bir düzineden fazla milletvekili cezaevinde. Çok sayıda medya kuruluşu kapatıldı. Yaklaşık bir yıldır olağanüstü hal uygulaması var. Gazetecilerin hapse atılmasına ilişkin, ifade özgürlüğüne ilişkin onlarla konuşmayı sürdürüyoruz. Biz ifade ve basın özgürlüğüne inanıyoruz. Bazı konuşmalardan bazı uluslar, bazı liderler rahatsız olsa bile biz buna inanıyoruz. Onun için ABD, demokrasiyi güçlendiren ve korunması gereken bu özgürlükleri Türkiye'de de başka ülkelerde de teşvik etmeyi sürdürecek" dedi. Nauert, Türk hükümetini ifade özgürlüğüne, adil yargılamaya, yargı bağımsızlığına, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Nauert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karıştıkları için haklarında yakalama kararı çıkartılan korumalardan herhangi birisinin ABD'ye giriş yapıp yapmadığı sorusunu da "Hayır, sanmıyorum, farkında değilim" diye yanıtladı.

"Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı gösterilmesini istiyoruz"

Nauert, tarihi Ayasofya Müzesi'nde Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, "Ayasofya olağanüstü bir önem taşıyor bunu anlıyoruz ve buna saygı duyuyoruz. Dolayısıyla Türk Hükümeti'nin, Ayasofya'nın karmaşık tarihine saygı duyacak bir şekilde korumasını istiyoruz" dedi.

Nauert, "Peki bu, cami haline getirme fikrine karşı olduğunuz anlamına mı geliyor?" sorusunu da "Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Bu karmaşık bir tarih ve öteki inançlar, birçok inanç içinde büyük önem taşıyor. Dolayısıyla sadece Türk Hükümetini bunu yapmak, korumak için teşvik ediyoruz" diye yanıtladı. (DHA)