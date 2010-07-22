-ABD'DEN ENERJİ SEKTÖRÜNE 1 MİLYAR DOLAR ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ABD Eximbank'ının Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarına toplam 1 milyar dolar kredi vereceğini bildirdi. ABD Eximbank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasında ''Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği projelerine kredi sağlanması'' konusunda bir mutabakat zaptı (MOU) imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptına Enerji İşleri Genel Müdür Vekili Mustafa Çetin ile ABD Eximbank Başkanı Fred Hochberg imza koydu. Mubakat zaptı töreni öncesinde Bakan Yıldız ve ABD'li heyet basına kapalı görüşme yaptı. Enerji Bakanlığında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Yıldız, ABD Eximbank Başkanı ve heyetiyle son derece verimli ve güzel bir görüşme yaptıklarını söyledi. Görüşmede, Türkiye'deki enerji sektöründeki yatırım fırsatlarının kredilendirilmesi konusunda konuştuklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti: ''Bildiğiniz gibi yakın dönemde ABD Eximbank'ı ihracat ve yatırımlar bakımından odaklanması gereken 9 ülke tespit etti. 9 ülkeden biri ve en önemlisinin Türkiye olduğunu kendileri beyan ettiler. Bugünkü görüşme o çerçevede düzenlenmiş bir görüşmedir. Bu görüşmede özellikle Türkiye'nin büyümesinin dikkat çektiğini ve bunu karşılayabilecek enerji yatırımlarının kredilendirilmesinin önemli olduğunu konuştuk. İmzalanan mutabakat zaptına göre, şu anda başlangıç olarak 1 milyar dolar kredi ile başlamayı düşünüyoruz. Bu, daha ileride daha iyi fırsatlara dönüşecektir. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi bütün yenilenebilir enerji yatırımlarında bu kredi kullanılabilecek. Yatırımcılar Türkiye'deki bankalar kanalıyla bu yatırımı isterlerse kullanabilecekler.'' -ABD EXIMBANK BAŞKANI HOCHBERG- ABD Eximbank Başkanı Fred Hochberg de banka olarak dünyada 9 ülke belirlediklerini ve bu ülkeler içerisinde en hızlı büyüyen ülkenin de Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD'nın yıllarca milli güvenlik konusunda birlikte çalıştıklarını anlatan Hochberg, şimdi ekonomik işbirliğini de geliştirmek istediklerini bildirdi. -2 BÜYÜK ABD FİRMASI- ABD Başkanı Obama'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda kendilerine talimat verdiğini kaydeden Hochberg, ''Bu nedenle biz ekonomik işbirliğini nasıl artırabiliriz, bu tür imkanlara bakmaya çalışıyoruz. Ziyaretimizin en büyük amaçlarından biri budur. Dolayısıyla vereceğimiz kredilerle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yatırımlarına yardımcı olmak istiyoruz'' diye konuştu. Bir basın mensubunun ''Türkiye'de yapılacak nükleer santral için de kredi vermeyi düşünür müsünüz?'' sorusu üzerine Fred Hochberg, Bakan Yıldız ile Türkiye'de yapılması planlanan nükleer santral konusunu da görüştüklerini belirtirken, ''İki büyük ABD firması Westinghouse ve General Electrik (GE) özellikle nükleer projelerine katılmak isteyen firmalar. Bu firmalar Türkiye'ye en iyi teknolojiyi, en iyi fiyatlarla verebilecek firmalar. Dolayısıyla görüştüğümüz konulardan bir tanesi de (bu firmaların da nükleer santral yapımı konusuna katılabilir mi) konusu oldu'' dedi.