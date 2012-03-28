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ABD'den en kapsamlı yüz nakli

ABD’de 1997 yılında kazara silahla yaralanan Richard Lee Norris’e bugüne kadarki en kapsamlısı olarak nitelenen bir yüz nakli yapıldı

28 Mart 2012 09:39

ABD’de 1997 yılında kazara silahla yaralanan Richard Lee Norris’e yüz nakli yapıldı.

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haere göre, Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi yetkilileri, 37 yaşındaki Norris’e geçen hafta yapılan ve 36 saat süren ameliyatla, yeni bir yüz, dişler, dil, üst ve alt çene nakledildiğini söyledi.

Yetkililer, şimdiye kadarki en kapsamlı yüz nakli olan ameliyattan sonra Norris’in yeni yüzünü hissetmeye başladığını, tıraş olduğunu ve dişlerini fırçaladığını açıkladı.

Norris’in kaza-dan sonra yitirdiği koku alma duyusunu geri kazandığı da belirtildi.

 

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