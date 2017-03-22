ABD'den 'elektronik cihaz yasağı' açıklaması: Güçlü terör tehdidi var

ABD'nin, Türkiye dahil bazı ülkelerden yapılacak direkt uçuşlara getirilen elektronik cihaz yasağı kararını "güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle aldığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında, ABD'nin 8 ülkeden uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük cihazları yolcuların yanlarına almasını yasaklayan kararına ilişkin soruları yanıtladı.

Kararın "büyük ölçüde" Ulaşım Güvenlik Yönetimi (TSA) ve İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından alındığını aktaran Toner, "Bu karar, belirtilen hava alanlarından güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi sonucu alınmıştır." dedi.

Toner, terör gruplarının ticari uçakları hedef almaya devam ettiğini vurguladı. Terör gruplarının saldırılar için yeni yöntemler aradığını ifade eden Toner, bunlar arasında patlayıcı cihazların kaçakçılığının da olduğunu anlattı.

ABD Dışişleri Bakanlığının sınırlamanın getirildiği ülkelerle doğrudan irtibat halinde olduğuna değinen Toner, uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin yetkilileriyle de görüştüklerini sözlerine ekledi.

Elektronik cihaz sınırlaması İstanbul'un yanı sıra ABD'ye Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi ve Dubai'den gelecek ticari uçakları da etkileyecek.

İngiltere de benzer kararı almıştı

ABD, 8 ülkeden direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazları yolcuların yanlarına almalarını yasaklayan bir karar almış, hemen ardından İngiltere hükümeti de Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurmuştu.