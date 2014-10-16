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Dünya

ABD'den El-Kaide ile ilgili bilgi getirene 45 milyon dolar ödül

ABD'li yetkililer, Arap Yarımadası El Kaidesinin liderleri hakkında bilgi verenlere toplam 45 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu

16 Ekim 2014 20:50

ABD’li yetkililer, Yemen merkezli Arap Yarımadası El Kaidesi’nin liderleri hakkında bilgi verenlere toplam 45 milyon dolar ödül verecek. 

Al Arabiya'nın haberine göre, örgütün üst düzey liderlerinden Nasir el-Wahishi’nin konumu hakkında bilgi sahibi olanlara 10 milyon dolara kadar para ödeneceğini açıklayan yetkililer, Wahishi’nin “Arap Yarımadası El Kaidesinin hedeflerini onaylamakla, yeni üyeler devşirmekle ve saldırıları düzenleyenleri organize etmekle sorumlu olduğunu” ifade ediyor. 

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kasım el-Rimi, Othman el-Gamdi, İbrahim Hasan Tali el-Asiri, Şevki Ali Ahmed el-Badani, Celal Bala’idi, İbrahim el-Rubaysh ve İbrahim El-Banna hakkında bilgi sahibi olanlara da 5 milyondolar verileceği duyuruldu.

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